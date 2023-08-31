Россия, напротив, помогает решить продовольственную проблему

Утверждения украинских официальных лиц о том, что Россия своими действиями якобы провоцирует голод в Африке, безосновательны. Такое заявление в четверг, 31 августа, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля указал на то, что дефицит зерна и продовольствия на африканском континенте никак не связаны с позицией России. Москва, несмотря на прекращение участия в черноморской продовольственной инициативе, по-прежнему занимает ответственную позицию, цитирует чиновника "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия использует все свои возможности для борьбы с голодом в мире и недопущения продовольственного кризиса. Москва уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями.

Кроме того, Россия участвует в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. Общая сумма списанной Россией задолженности уже достигла 23 млрд долларов.

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