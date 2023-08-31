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Прихожанка украла мощи Николая Чудотворца из храма

14:12
  • четверг
  • 31 августа 2023

Женщина хотела избавиться от болезни

В Ленинградской области задержали прихожанку, которая похитила мощи Николая Чудотворца из храма.

Инцидент произошел в городе Кировске в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи. Пожилая женщина в платке попросила вынесли ей мощи святого для молитвы. После того, как прихожанка завершила обряд, она перекрестилась, забрала реликвию, села в машину и уехала.

Воровку оперативно задержали полицейские. Ей оказалась 69-летняя жительница Санкт-Петербурга. Женщину отвезли на допрос.

"Мощи святителя Николая обнаружены в ее квартире и в ближайшее время будут возвращены в храм", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Telegram-каналу Mash на Мойке удалось выяснить мотив поступка прихожанки – женщина хотела вылечиться от болезней с помощью мощей Николая Чудотворца.

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Мощи святителя Николая Чудотворца
Мощи святителя Николая Чудотворца
Частицы мощей святителя Николая Чудотворца
Частицы мощей святителя Николая Чудотворца
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