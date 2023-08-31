ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко ответил на требование стран ЕС вывести "Вагнер" из Белоруссии

13:58
  • четверг
  • 31 августа 2023

По выражению политика, европейские соседи "достукались"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал необоснованными и глупыми требования руководства Польши и стран Балтии о выводе группы ЧВК "Вагнер" из республики.
Путин: мы не забудем вклад, который "Вагнер" внес в борьбу с нацизмом на Украине

По выражению политика, соседние страны "достукались до того, что уже требуют немедленного вывода" вагнеровцев из Белоруссии, хотя "сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования".

Лукашенко подчеркнул, что ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего — лишь тогда они смогут "нам предъявлять претензии", сообщает БелТА.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требуют от Минска, чтобы группа "Вагнер" немедленно покинула территорию Белоруссии, где якобы "происходит эскалация ситуации".

До того Минобороны Польши заявило о переброске к границам Белоруссии двух военных бригад – 12-ой и 17-ой. Их расквартировали на новой базе в Кольне и в Белой Подляске.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Боевое слаживание военнослужащих ВС РБ и ЧВК "Вагнер"
Боевое слаживание военнослужащих ВС РБ и ЧВК "Вагнер"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.