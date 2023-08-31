Лукашенко ответил на требование стран ЕС вывести "Вагнер" из Белоруссии

По выражению политика, европейские соседи "достукались"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал необоснованными и глупыми требования руководства Польши и стран Балтии о выводе группы ЧВК "Вагнер" из республики.

По выражению политика, соседние страны "достукались до того, что уже требуют немедленного вывода" вагнеровцев из Белоруссии, хотя "сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования".

Лукашенко подчеркнул, что ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего — лишь тогда они смогут "нам предъявлять претензии", сообщает БелТА.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требуют от Минска, чтобы группа "Вагнер" немедленно покинула территорию Белоруссии, где якобы "происходит эскалация ситуации".

До того Минобороны Польши заявило о переброске к границам Белоруссии двух военных бригад – 12-ой и 17-ой. Их расквартировали на новой базе в Кольне и в Белой Подляске.

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