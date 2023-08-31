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"Никого не осталось!": в США указали на переход ВСУ к обороне

14:17
  • четверг
  • 31 августа 2023

Зеленский действует по аналогии с Гитлером

Решение украинского лидера Владимира Зеленского о новой мобилизационной компании указывают на переход ВСУ от контрнаступления к обороне. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.   

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"Если вы заявляете о призыве, когда вы проигрываете, то, вероятно, вы переходите в оборону", - заявил Шаффер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что такие действия главы киевского режима указывают на планы украинской армии по организации "тотальной обороны" предстоящей осенью.

Он также добавил, что Владимир Зеленский повторяет "сценарий" нацистской Германии во время отступления после битвы под Курском. По его словам, украинский лидер действует по аналогии с Гитлером, который после поражения в Курской битве набрал в ряды немецкой армии "детей и стариков". 

"У них закончились украинцы. Никого больше не осталось!" – заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что бесконтрольные передачи оружия и боеприпасов киевскому режиму указывают на планы западных стран по уничтожению Украины. По мнению высокопоставленного дипломата, политики США и ЕС понимают, что такие действия приведут к эскалации украинского конфликта.  

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