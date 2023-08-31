Бочкарёв: С начала года столичные инвесторы начали строительство более 50 социальных объектов

Москва развивается вопреки санкциям

С начала года инвесторам выдано 53 разрешения на строительство социальных объектов общей площадью более 860 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Речь идет о 38 школах и детских садах, шести спортивных, шести лечебно-оздоровительных и трех культурно-просветительских объектах.

В прошлом году объем инициированного девелоперами строительства был в 2,5 раза меньше - более 240 тысячи квадратных метров площадей.

"Это свидетельствует о сохранении благоприятного инвестиционного климата в столице благодаря мерам поддержки бизнеса, принятым правительством Москвы в условиях беспрецедентного санкционного давления", - подчеркнул Бочкарёв.

Лидерство по количеству выданных разрешений среди административных округов принадлежит ТиНАО (15 объектов). Следом идут СЗАО (10 объектов) и ЗАО (6 объектов), сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"География проектов объясняется реорганизацией неэффективно используемых территорий и комплексной жилой застройкой, где одновременно с новыми домами застройщики создают необходимую социальную инфраструктуру", – уточнил он.

Кроме того, в 2023 году приступили к строительству школы и детского сада в поселении Сосенское, учебных корпусов в Московском поселении, взрослой поликлиники в деревне Столбово, ФОКов в Останкинском районе и Северном Бутове и к реконструкции санатория "Ерино" в Рязановском поселении.

"Мосгосстройнадзор по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина уделяет пристальное внимание качеству и безопасности таких объектов", - отметил Войстратенко.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что инвесторы с начала года построили 50 социальных объектов, в том числе перевыполнили годовой план по детским садам – введено 26 зданий вместо 20.

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