Стандарты НАТО не подходят при ведении широкомасштабных боевых действий

Наступательные действия ВСУ провалились из-за действий украинского командования, которые были приняты вопреки военной науки. Об этом в интервью изданию "Лента.ру" заявил полковник ВС России в отставке Виктор Литовкин.

Как отметил военный аналитик, провал украинского контрнаступления указывает на переход ВСУ к "тотальной обороне".

"Оно полностью провалилось, потому что ВСУ действовали вопреки законам военной науки", - заявил Литовкин.

При этом отставной полковник подчеркнул, что активное использование тактических наработок НАТО привело к уничтожению большей части механизированных бригад украинской армии. По его словам, военные "стереотипы" военно-политического блока не могут привести к победе в условиях "масштабной войны".

Он также добавил, что, несмотря на доминирование российской авиации в воздушном пространстве, киевский режим все-таки решился на проведение наступательных действий в зоне военной спецоперации. Иными словами, политический истеблишмент Украины отправил военнослужащих ВСУ "на убой".

Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении новой мобилизации компании указывает на переход украинской армии от контрнаступления к обороне.

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