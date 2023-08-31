ВС России перехватили по два HIMARS и HARM

Также перехвачены две управляемые авиабомбы JDAM

Российские средства противовоздушной обороны перехватили по два реактивных снаряда HIMARS, управляемые авиабомбы JDAM и противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом в четверг, 31 августа, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве сообщили, что ВС России отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении, пять атак украинских штурмовиков в районе Вербового в Запорожской области, шесть атак на донецком направлении, две атаки в ЛНР.

Противник при этом понес солидные потери в живой силе и военной технике.

Тем временем ВСУ переключили основное внимание на запорожском направлении с населенного пункта Работино на близлежащее село Вербовое. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов объяснил, что если украинские военные "проходят в Работино глубже, то они оказываются под огнем, поэтому в Вербовом они предпринимают максимальные усилия в попытке продавить фронт".

При этом власти Запорожской области подчеркивали, что Вооруженные силы Украины не преодолели первую линию российской обороны на запорожском направлении и не взяли населенный пункт Работино.

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