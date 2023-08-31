Школьникам Москвы пообещали комфортную погоду в День знаний

Будет тепло и без осадков

Утром 1 сентября, во время проведения школьных линеек, температура в Москве будет составлять 18–20 градусов тепла. Об этом в четверг, 31 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, ночь будет по-летнему теплой — до 16 градусов, а в течение дня будет очень комфортная погода благодаря антициклональному влиянию.

При этом прогнозируется переменная облачность без осадков, сообщает АГН "Москва".

Между тем еще в августе с ряде регионов Европейской России были зафиксированы заморозки. В ночь на четверг, 24 августа, холоднее всего было в городе Шарья Костромской области — столбики термометров опускались до 1,4 градуса ниже нуля. Также температуру ниже нуля зарегистрировали в Кировской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"