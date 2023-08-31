ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школьникам Москвы пообещали комфортную погоду в День знаний

14:56
  • четверг
  • 31 августа 2023

Будет тепло и без осадков

Утром 1 сентября, во время проведения школьных линеек, температура в Москве будет составлять 18–20 градусов тепла. Об этом в четверг, 31 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, ночь будет по-летнему теплой — до 16 градусов, а в течение дня будет очень комфортная погода благодаря антициклональному влиянию.

При этом прогнозируется переменная облачность без осадков, сообщает АГН "Москва".

Между тем еще в августе с ряде регионов Европейской России были зафиксированы заморозки. В ночь на четверг, 24 августа, холоднее всего было в городе Шарья Костромской области — столбики термометров опускались до 1,4 градуса ниже нуля. Также температуру ниже нуля зарегистрировали в Кировской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Торжественная линейка в московской школе
Торжественная линейка в московской школе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.