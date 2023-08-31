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Зеленский объявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия

15:16
  • четверг
  • 31 августа 2023

Дальность действия составила 700 км

На Украине зафиксировано успешное применение собственного дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах. Такое заявление сделал в четверг, 31 августа, украинский президент Владимир Зеленский.
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Политик провел селекторное совещание с представителями правительства и с командованием украинской армии, во время которого выслушал отчеты об обстановке на фронте.

Другие подробности о применении дальнобойного украинского оружия не приводятся, сообщает РИА Новости.

Вооруженные силы Украины тем временем приступили к разработке украинской версии дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун". По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, в России каждый месяц производят сотни "Ланцетов", это большая угроза с учетом эффективности дрона.

Также Украина решила разместить на своей территории западные заводы по производству вооружений и военной техники. Официальный представитель российского министра иностранных дел Мария Захарова предупреждала, что строительство завода германской компании Rheinmetall по производству бронетехники на Украине не обойдется без последствий.

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