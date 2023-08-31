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Кулеба посоветовал критикам контрнаступления ВСУ заткнуться

15:09
  • четверг
  • 31 августа 2023

Военные аналитики плюют в лицо украинским солдатам

Представители экспертных сообществ, критикующие украинское контрнаступление, должны "немедленно заткнуться". Об этом в интервью информагентству AFP заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Как отметил высокопоставленный дипломат, критические комментарии военных аналитиков Запада и СНГ относительно эффективности и качества контрнаступления ВСУ "приравниваются к плевку в лицо украинскому солдату".

"Я рекомендую всем критикам заткнуться", - заявил Кулеба, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что такие эксперты и аналитики должны лично приехать в зону военной спецоперации и принять участие в боевых действиях против военнослужащих ВС России.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступление ВСУ замедлилось из-за оборонительного потенциала российских военных в зоне СВО. По мнению дипломата, на данный момент военнослужащие ВСУ не в состоянии преодолеть оборонительные укрепления ВС России.

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