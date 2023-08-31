ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин в День знаний проведет открытый урок

15:27
  • четверг
  • 31 августа 2023

Президент также откроет новые школы в пяти регионах

Открытый урок "Разговор о важном" проведет 1 сентября, в День знаний, президент России Владимир Путин. На уроке российского лидера будут присутствовать 30 школьников, которые отличились выдающимися достижениями в учебе или победами в международных олимпиадах и конкурсах.

Песков: Путин следит за ценами на жизненно важные продукты
Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

Как сообщили в Кремле, глава государства вместе с президентом Киргии Садыром Жапаровым даст старт началу строительства в Киргизии трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке. Учебные заведения откроются в городах Бишкеке, Баткене и Караколе. Церемония пройдет в режиме видеоконференции.

Кроме того, Путин примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных школ в пяти регионах Российской Федерации. Эти мероприятия президент России также проведет в формате видеоконференцсвязи, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.