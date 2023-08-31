Путин в День знаний проведет открытый урок

Президент также откроет новые школы в пяти регионах

Открытый урок "Разговор о важном" проведет 1 сентября, в День знаний, президент России Владимир Путин. На уроке российского лидера будут присутствовать 30 школьников, которые отличились выдающимися достижениями в учебе или победами в международных олимпиадах и конкурсах.

Как сообщили в Кремле, глава государства вместе с президентом Киргии Садыром Жапаровым даст старт началу строительства в Киргизии трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке. Учебные заведения откроются в городах Бишкеке, Баткене и Караколе. Церемония пройдет в режиме видеоконференции.

Кроме того, Путин примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных школ в пяти регионах Российской Федерации. Эти мероприятия президент России также проведет в формате видеоконференцсвязи, передает "Интерфакс".

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