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Чехия планирует передать Украине новую партию боевых вертолетов

15:35
  • четверг
  • 31 августа 2023

Чешские военные будут участвовать в обучении украинских пилотов

Власти Чехии планирует передать киевскому режиму очередную партию боевых вертолетов. Об этом в ходе очередного брифинга заявила глава Минобороны республики Яна Чернохова.

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"В настоящее время мы планируем поставить новые боевые вертолеты", - заявила Чернохова, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнула, что на данный момент Прага всерьез рассматривает возможность участия своих военнослужащих в обучении пилотов ВСУ управлению американскими истребителями F-16.

Уточнятся, что в ходе брифинга министр обороны Чехии так и не смогла ответить на вопрос журналиста о том, какие именно вертолеты власти страны планируют передать Киеву.

Ранее военные аналитики новостного телеканала CNN заявили, что американские истребители F-16 станут "заманчивой целью" для крылатых ракет российской авиации. По мнению экспертов, передача такого рода вооружений в безвозмездное пользование киевскому режиму не приведет к кардинальному изменению ситуации на ключевых направлениях фронта в зоне военной спецоперации.

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