Путин выразил соболезнования из-за пожара в Йоханнесбурге

Погибли десятки людей

Президент России Владимир Путин направил своему коллеге из Южно-Африканской республики Сирилу Рамафозе телеграмму в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге.

Российский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью 73 человек при пожаре. Путин попросил Рамафозу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Также президент России пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим — их число достигло 52, сообщает пресс-служба Кремля.

Как рассказал представитель службы по чрезвычайным ситуациям ЮАР Роберт Мулаудзи, причиной пожара в пятиэтажке в центре Йоханнесбурга могло стать незаконное подключение к электросети. Также следствие рассматривает версию разведения огня в одном из помещений.

При этом подчеркивается, что количество жертв пожара может возрасти, поскольку пожарные не до конца обследовали сгоревшее здание.

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