Кабмин выделит свыше 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Об этом рассказал Михаил Мишустин

Правительство России выделит дополнительно более 30 млрд рублей на повышение зарплат отдельных категорий работников государственных учреждений. Об этом в четверг, 31 августа, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Политик уточнил, что это затронет педагогов, медиков, работников науки и культуры.

Мишустин напомнил, что глава государства Владимир Путин требовал не ослаблять внимание к повышению зарплат таких специалистов, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России выдвинуло на общественное обсуждение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. При этом к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в 2022 году в России из-за черты бедности вышел 1,7 млн граждан, а власти страны будут стремиться к сохранению тенденции снижения уровня бедности в России.

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