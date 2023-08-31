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Кабмин выделит свыше 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

15:50
  • четверг
  • 31 августа 2023

Об этом рассказал Михаил Мишустин

Правительство России выделит дополнительно более 30 млрд рублей на повышение зарплат отдельных категорий работников государственных учреждений. Об этом в четверг, 31 августа, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Путин обсудил с Мишустиным экономику, нацпроекты и повышение доходов граждан

Политик уточнил, что это затронет педагогов, медиков, работников науки и культуры.

Мишустин напомнил, что глава государства Владимир Путин требовал не ослаблять внимание к повышению зарплат таких специалистов, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России выдвинуло на общественное обсуждение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. При этом к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в 2022 году в России из-за черты бедности вышел 1,7 млн граждан, а власти страны будут стремиться к сохранению тенденции снижения уровня бедности в России.

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