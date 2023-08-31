Киеву придется отказаться от четырех регионов

Урегулирование украинского конфликта обойдется киевскому режиму в несколько регионов страны. Владимиру Зеленскому и правительству Украины придется пойти на территориальные уступки, пишет чешская газета Lidovky.

Автор материала Ян Махачек утверждает: если украинское контрнаступление достигнет кульминации в конце августа — начале сентября, то конфликт может быть заморожен по фронтовой линии. Со временем Украина, в обмен на американские гарантии безопасности, отказалась бы от четырех регионов.

Эксперты подчеркивают, что переломить ситуацию на поле боя Киеву не помогут никакие новые поставки вооружений, ни самолеты F-16, ни дальнобойные ракеты ATACMS. Российские ВКС и ПВО в любом случае сохранят преимущество. Автор статьи считает, что заморозка конфликта снизит напряженность в отношениях с Россией и позволит сформировать новую архитектуру безопасности в Европе.

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