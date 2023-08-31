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ВС России улучшили положение на купянском направлении

18:06
  • четверг
  • 31 августа 2023

Данные о ситуации в Донбассе. По меньшей мере три мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими националистами города Новодружеск Луганской народной республики. Радикалы прицельно били по жилым домам, после удара несколько зданий загорелись. Тем временем на линии соприкосновения наши бойцы продолжают теснить противника. Как сообщили в Минобороны, на купянском направлении подразделения группировки войск Запад при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю.

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Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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