Лавров провел встречу с главой МИД Турции

Среди прочего, обсуждалась судьба зерновой сделки

Инициатива Владимира Путина о поставках Турции российского зерна для последующей переработки и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира была одной из тем переговоров в Москве министров иностранных дел России и Турции. Об этом Сергей Лавров заявил на совместной итоговой пресс-конференции с Хаканом Фиданом. Глава нашего МИДа коснулся и судьбы зерновой сделки.

"Мы довели до турецких партнеров наше понимание того, что необходимо сделать на Западе, прежде всего, для восстановления жизнеспособности этой инициативы", - сказал Лавров.

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