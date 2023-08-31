Байдена намеренно дезинформируют

Американские власти намеренно скрывают от мирового сообщества правду о ходе анонсированного странами коллективного Запада контрнаступления ВСУ. Об этом в эфире американского телевизионному шоу The Jimmy Dore Show заявил бывший представитель Верховного суда Эндрю Наполитано.

Как отметил судья, авторитетные аналитики и эксперты Запада и СНГ уже на протяжении 18 месяцев говорят, что у киевского режима нет реальных шансов победить Россию. По мнению Наполитано, военная техника НАТО, переданная в "безвозмездное" пользование ВСУ, не позволяет украинским солдатам преодолеть оборонительные укрепления российской армии в зоне военной спецоперации.

"Недавно в ЦРУ мне сказали, что руководство ведомство специально вводит в заблуждение не только Байдена, но и американских граждан", - заявил Наполитано, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель Верховного суда подчеркнул, что руководство разведывательного ведомства США "фильтрует" информацию, которую "кладут на рабочий стол" нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену. Иными словами, до американских властей доходит только "проверенная информация", заключил судья.

Ранее полковник ВС России в отставке Виктор Литовкин заявил, что контрнаступление ВСУ провалились из-за некомпетентных решений украинского командования. По мнению военного аналитика, киевский режим принимал решения вопреки военной науки.

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