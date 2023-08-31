Германия резко нарастила импорт удобрений из России

До 90% себестоимости производства этой продукции составляет газ

Импорт российских азотных удобрений Германией вырос с июля прошлого года по июнь 2023-го на рекордные 334%. Показатель увеличился с 38,5 до 167 тысяч тонн, а доля России в общем объеме немецкого импорта удобрений увеличилась с 6 до 18%.

В Ассоциации сельскохозяйственной промышленности ФРГ отметили, что доля российского импорта увеличилась и в целом в направлении Евросоюза. Поставки в сезоне 2022-2023 года выросли в пять раз, до 19%, приводит данные Ассоциации издание Berliner Zeitung.

Издание подчеркивает, что собственное производство химикатов стало для Германии слишком дорогим. При этом поставки российских продуктов питания и удобрений пока не затронуты санкциями ЕС. В то же время, специалисты напомнили: газ и другие энергоресурсы составляют 80–90 процентов себестоимости производства удобрений. Так завершились попытки Берлина стать независимым от поставок российского газа - ФРГ продолжает платить за тот же газ, но только в виде удобрений.

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