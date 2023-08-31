Собянин: Школьники помогут Главархиву Москвы исследовать уникальные документы

Итогом работы учащихся станут видеоролики о выдающихся соотечественниках

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск нового проекта для московских школьников. Так, Главархив столицы научит учащихся исследовать исторические документы, сообщил мэр в своем Телеграм-канале.

"Новый проект запустят уже в сентябре. Ребята будут исследовать личные дела известных студентов и преподавателей Московского императорского университета с 1782 по 1917 годы", – говорится в сообщении.

По словам Собянина, итогом работы школьников и студентов станут видеоролики о выдающихся соотечественниках. Отобранные учениками материалы рассмотрит экспертная комиссия Главархива – часть включат в госреестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.

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