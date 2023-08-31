Зеленский потребовал у Запада 160 истребителей F-16

Он считает, что Украина получит мощные военно-воздушные силы

Украине в общей сложности необходимо 160 истребителей F-16. Это даст стране мощные военно-воздушные силы, которые не позволят российским пилотам доминировать в воздушном пространстве, заявил Владимир Зеленский. Украинский президент дал интервью португальскому телеканалу RTP.

С просьбой о поставках истребителей Зеленский объехал почти все правительства западных стран. Как отметила ранее газета New York Times, Украина пытается получить как можно больше F-16 до выборов в США и Западной Европе. Издание поясняло, что выборы могут привести к смене правительств, пообещавших поставить самолеты.

Ранее Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран. Стало известно, что Вашингтон одобрил передачу Киеву американских истребителей F-16 от Дании и Нидерландов. В то же время в Пентагоне отметили, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. И, в любом случае, самолеты будут поставлены только после того, как украинские пилоты пройдут подготовку, которая займет несколько месяцев.

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