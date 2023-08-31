Путин открыл мост через Енисей в Красноярском крае

Президент провел совещание по развитию региона

Сегодня началось движение по самому северному мосту через Енисей в Красноярском крае - старт дал Владимир Путин на совещании, где обсуждают социально-экономическое развитие этого региона. Встречу проходит в режиме видеосвязи.

Как отметил президент, открытие переправы даст возможность наладить круглогодичную связь с Североенисейским районом, одним из крупнейших центров нашей золотодобывающей промышленности.

Красноярский край - в числе ведущих экономических центров Сибири. Многие промышленные предприятия региона занимают лидирующие позиции и в России, и на глобальных рынках. Владимир Путин призвал обеспечить их технологическую и экологическую модернизацию.

"Основной упор нужно делать на углубление переработки сырья, на выпуск продукции высоких переделов как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Это касается, в том числе, и агропромышленного комплекса, горнодобывающей и лесной промышленности, касается ТЭКа", - отметил Путин.

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