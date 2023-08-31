Лавров объяснил главе МИД Турции условия возобновления зерновой сделки

В предложениях ООН нет ничего нового

Глава МИД России и его турецкий коллега на переговорах в Москве обсудили ситуацию, которая сложилась после прекращения черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Сергей Лавров довел до сведения Хакана Фидана, что должны сделать на Западе для восстановления зерновой сделки.

Глава МИД Турции, в свою очередь, заявил, что Турция подготовила ряд новых предложений по зерновой сделке для ее "оживления", в содействии с ООН. По словам Фидана, пакеты предложений, по мгнению Анкары - подходящая основа для активизации инициативы.

Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал ему о своих новых инициативах по восстановлению зерновой сделки. Глава МИД России подчеркнул, что в этих планах нет никаких гарантий для Москвы.

Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, западные страны не собирались исполнять обещания. Кроме того, большую часть украинского зерна вывозили в государства Запада, а главная цель - помощь нуждающимся странам - так и не была реализована, передает ТАСС.

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