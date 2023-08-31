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Киевский режим устроил взрывы на пути следования инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

18:54
  • четверг
  • 31 августа 2023

ВСУ пытались дискредитировать ВС России

Киевский режим пытался дискредитировать ВС России в глазах наблюдателей МАГАТЭ, поставив под сомнение способность российских войск обеспечить безопасность Запорожской АЭС. ВСУ имитировали взрывы боеприпасов на пути следования инспекторов.

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Как сообщили в Минобороны России, в радиусе одного километра от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у Васильевки - был объявлен режим прекращения огня. Он неукоснительно соблюдался российскими военнослужащими. Несмотря на устроенную украинцами провокацию, ВС России обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.

В сообщении военного ведомства указано, что в составе миссии пять инспекторов, задача которых – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита гендиректора агентства Рафаэля Гросси на станцию.

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