Собянин: В Москве после капитального ремонта открылись еще 14 поликлиник

Они работают по новому московскому стандарту

В десяти районах столицы вновь открылись еще 14 обновленных поликлиник. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Все медучреждения работают по новому московскому стандарту. Новая техника даст больше возможностей для диагностики, повысит качество и доступность медпомощи.

"Теперь это современные здания с удобной навигацией и комфортными условиями для посетителей и специалистов. Медицинское оборудование в них заменили на 100%", - отметил Собянин.

В общей сложности эти поликлиники обслуживают более 415 тысяч детей и взрослых. С полным списком обновленных медучреждений можно ознакомиться в Телеграм-канале мэра.

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