Все другие планы урегулирования украинского конфликта отвергнуты

Сценарий разрешения кризиса на Украине, которого придерживается Владимир Зеленский – единственный, который обсуждается на мировой арене, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, альтернатив "плану Зеленского" нет.

Боррель провел пресс-конференцию по итогам заседания неформальной встречи глав МИД стран ЕС в испанском Толедо. Он заявил, что на этом форуме все другие планы — от Китая, Бразилии, африканских стран – "были отодвинуты".

Так называемый "план Зеленского", требующий от США гарантий безопасности Киеву по образцу соглашения Вашингтона с Тель-Авивом, ранее разоблачили в Германии. Местные СМИ писали, что Украина не сможет воевать долго, как Израиль - она не имеет военного превосходства над оппонентами, какое есть у еврейского государства, передает ТАСС.

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