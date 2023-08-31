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Мишустин обсудил новые меры поддержки российского авиапрома

22:28
  • четверг
  • 31 августа 2023

Авиастроительным предприятиям выделят порядка 20 млрд рублей

Новые меры поддержки российского авиапрома обсудили сегодня на заседании правительства. Так, для производства среднемагистральных лайнеров МС-21 меняются правила предоставления субсидий.

На техническое перевооружение авиастроительным предприятиям выделят порядка 20 миллиардов рублей. Также авиакомпаниям упростят оформление компенсации части затрат на обслуживание парка самолётов. Ещё один вопрос повестки - развитие портовых мощностей для хранения и перевалки минеральных удобрений с учётом ведённых санкций. Также обсудили увеличение зарплат бюджетникам.

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