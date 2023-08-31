Режим ЧС ввели власти Южно-Сахалинска из-за ливня

Работает оперативный штаб

Власти Южно-Сахалинска ввели в городе режим ЧС. На город обрушились обильные осадки, прогнозируется резкий подъем уровня воды.

Как сообщила городская администрация в Telegram, создан оперативный штаб. Его возглавил мэр города Сергей Надсадин.

По данным главного управления МЧС России по Сахалинской области, подъем уровня рек ожидается на территории пяти районов. К утру 1 сентября очень сильный дождь ожидается на территории Долинского, Анивского, Корсаковского, Холмского районов. Возможно затопление нижней части города Южно-Сахалинска.

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