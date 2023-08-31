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Возросло число жертв пожара в жилом доме в Йоханнесбурге

20:23
  • четверг
  • 31 августа 2023

Спасатели продолжают разбор завалов

Тело 74-й жертвы извлекли спасатели из-под завалов сгоревшего пятиэтажного дома в Йоханнесбурге. В числе погибших 12 детей.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прессу, извлеченные тела отправлены в лаборатории судебно-медицинской патологии. Среди жертв - 24 женщины и 40 мужчин. 10 человек обгорели до неузнаваемости, личности не удалось установить.

Пожар в пятиэтажном жилом здании произошел 31 августа в Йоханнесбурге. Предварительно сообщалось о 73 погибших и 52 пострадавших. Предполагают, что люди проживали в здании незаконно. По одной из версий, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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