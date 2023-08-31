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Залужный обсудил усиление украинской ПВО с генералом США

20:48
  • четверг
  • 31 августа 2023

Поставка снарядов для украинской армии идет медленно

Главком ВСУ Валерий Залужный доложил американскому генералу Марку Милли об обстановке на фронте. Военные в телефонном разговоре обсудили ситуацию с поставками боеприпасов и состояние ПВО. Об этом сообщил Залужный в Telegram.

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По данным главкома ВСУ, он пообщался с председателем Объединенного комитета начальников штабов США "в рамках постоянного диалога с партнерами". Собеседники обговорили поставки вооружения и боеприпасов на Украину, а также обсудили перспективы усиления противовоздушной обороны.

Как сообщалось ранее, Евросоюз обещал поставить Киеву 1 миллион артиллерийских снарядов. К настоящему времени ВСУ получили только 226 тысяч боеприпасов. В эстонском Минобороны на днях подчеркнули, что поставка снарядов для украинской армии идет очень медленно.

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