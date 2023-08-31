Российская ПВО сбила очередной беспилотник под Брянском

Уничтожен дрон самолетного типа
Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки киевского режима. Как сообщили в Минобороны России, беспилотник сбит над Брянской областью.
Как сказано в сообщении военного ведомства, попытка атаки объектов на территории Российской Федерации пресечена 31 августа около 20:00. БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области.
Это не первое подобное сообщение за четверг. Ранее Минобороны России сообщило еще о двух беспилотных аппаратах, сбитых под Брянском.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: