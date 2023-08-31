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Российская ПВО сбила очередной беспилотник под Брянском

21:25
  • четверг
  • 31 августа 2023

Уничтожен дрон самолетного типа

Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки киевского режима. Как сообщили в Минобороны России, беспилотник сбит над Брянской областью.

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
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Как сказано в сообщении военного ведомства, попытка атаки объектов на территории Российской Федерации пресечена 31 августа около 20:00. БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области.

Это не первое подобное сообщение за четверг. Ранее Минобороны России сообщило еще о двух беспилотных аппаратах, сбитых под Брянском.

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