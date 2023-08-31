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ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире

21:50
  • четверг
  • 31 августа 2023

За последние 28 дней зарегистрировано более 2 тысяч смертей

Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в мире. По данным ВОЗ, за 28 дней - с 24 июля по 20 августа 2023 года - зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19.

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В организации отмечают, что это на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней. В то же время, специалисты признают: указанные цифры неточно отражают уровень инфицирования, так как масштабы тестирования и отчетности в мире сократились.

В тот же период с 24 июля по 20 августа 2023 года зарегистрировано 2 тысячи смертей пациентов с коронавирусом. Всего же по состоянию на 30 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев и более 6,9 миллиона смертей, передает РИА Новости.

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