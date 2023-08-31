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Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за восстановление Донецка и Луганска

22:01
  • четверг
  • 31 августа 2023

Мэр наградил сотрудников комплекса городского хозяйства столицы

В четверг мэр Сергей Собянин вручил награды и благодарственные письма лучшим сотрудникам комплекса городского хозяйства.

Торжественная церемония прошла в концертном зале "Москва". Мэр отметил, что в этом году службы ЖКХ провели большую работу по благоустройству улиц и дворов, парков, скверов и пойм рек.

Сергей Собянин поблагодарил работников сферы за их заслуги в строительстве поликлиник, школ, объектов спорта и подготовку города к прохождению осенне-зимнего периода. Но особую благодарность мэр передал столичным коммунальщикам за участие в восстановительных работах в ДНР и ЛНР.

"Есть вещи, которые вообще выходят за пределы обычной работы. Мы с вами много лет помогали в восстановлении Севастополя, Крыма, а последние два года тысячи ваших коллег работают над восстановлением экономики, инженерных сетей, жилого сектора, объектов соцкультбыта в Донецке, Луганске. И есть вещи, которые для такой работы просто считаются экстремальными. В Донецке, помимо обычной работы, которую выполняют коммунальщики для подготовки к зиме, обустройства объектов соцкультбыта, за этот год вставлено 13 тысяч окон, выбитых снарядами. Вы работаете рядом с этими людьми, рискуя жизнью и здоровьем", – сказал Сергей Собянин.

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