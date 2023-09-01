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Политолог Суслов: системная конфронтация России и США переросла в гибридную войну

09:45
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Оппоненты стремятся ослабить друг друга

Чем вызвана неспособность Соединенных Штатов держать обещания ? Как стремление Вашингтона к конфронтации создает глобальный кризис международных институтов, превращая даже ООН в инструмент сведения счетов? Актуальна ли "Большая двадцатка"? И есть ли вообще смысл в площадках для переговоров?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. 

"Феномен системной конфронтации заключается в том, что мы, Россия и США, сталкиваемся не из-за каких-то территориальных противоречий или несогласия по конкретным вопросам. Мы не соглашаемся с самой природой того, что представляет оппонент, и с тем местом, которое оппонент занимает. То есть мы хотим системно ослабить друг друга, изменить природу оппонента и его положение в системе международных отношений. Более того, сейчас системная конфронтация переросла в гибридную войну", - отметил эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Суслова смотрите в видео

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Политолог Суслов: системная конфронтация России и США переросла в гибридную войну
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