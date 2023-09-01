Проблемы климата перешли из области науки в сферу политики

Ничего личного - просто бизнес

Горе тому, кто замахнется на священную корову. А священных коров в современном мире хватает. Абсолютная толерантность. Свобода самовыражения. Культура отмены. Но главная - это климатическая повестка. Во имя которой можно совершать любые акты вандализма и нести с экрана любые глупости, потому что все это – во имя зеленого будущего.

Лауреату Нобелевской премии по физике Джону Клаузеру запретили участвовать в семинаре по климату, который был организован Международным валютным фондом - за то, что доктор Клаузер авторитетно заявил: "Настоящего климатического кризиса не существует. Наука о климате превратилась в массовую шок-журналистскую лженауку".

К доктору Клаузеру тут же применили популярную культуру отмены, современный вариант костра инквизиции. Этот отпетый карбонарий говорит, что глобальное потепление, якобы вызванное деятельностью человека, является глобальной мистификацией.

Данные по выбросам углекислого газа преувеличены примерно в 200 раз. А климатическую политику Байдена назвал полной катастрофой. Содержание углекислого газа в атмосфере – примерно половина процента. И он просто необходим для жизнедеятельности растений. Коровы поедают траву и страдают выбросами метана - срочно отправить на убой. Ветрогенераторы дают самую чистую энергию. В Германии вырубают леса, чтобы установить побольше ветряков.

Конечно, приклеивать себя к дорогам и поливать супом шедевры мировой живописи - это ярко, по ТВ и интернету картинка разлетается мгновенно. А когда ее дополняют очередным выходом нездорового подростка с болезненной мимикой, тема становится мучительно актуальной.

Исследователи в Норвегии задали людям вопрос: "Когда речь идет об изменениях климата, насколько сильно вы испытываете такую эмоцию, как...?". И далее список: гнев, грусть, страх, вина и надежда. Так вот, гнев оказался главной эмоцией. А кто у нас главный по гневу? Правильно! Бесноватая Грета Тунберг и ее армия. Стадии принятия неизбежного - отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

Вы давно слышали выступления авторитетных ученых на тему изменения климата? Через дружные крики климатических террористов голос ученых не пробивается. Доктор Клаузер объясняет - объективная наука о климате была принесена в жертву политике, а политика следует за теми, кто вложил в новый климатический бизнес очень много денег. И влиятельные люди не хотят слышать о том, что они совершили "ошибки на триллионы долларов". Ничего личного - просто бизнес.

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