Учащихся ждут большие перемены

Сегодня в России стартует новый учебный год. В День знаний за парты сядут более 18 миллионов школьников, из них 2 миллиона отправятся в первый класс, передает "ТВ Центр".

По всей стране традиционно проходят праздничные линейки. В этот раз учащихся ждут большие перемены. С 1 сентября установлен единый "золотой стандарт" образования - обязательный базовый уровень для всех школьников.

Появились новые учебники истории для 10-х-11-х классов. В них есть главы, посвященные специальной военной операции и вхождению в состав России новых регионов.

Для старшеклассников вводятся уроки по начальной военной подготовке, появятся и занятия по профориентации.

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