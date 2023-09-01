Ударно отработали "Солнцепеки"

Артиллеристы группировки "Юг" поразили вражеский пункт управления дронами в Красногоровке, сообщили в Минобороны.

На лисичанском и марьинском направлениях уничтожены буксируемая гаубица МСТА-Б и 7 минометов разного калибра.

Ударно выполнили боевую задачу "Солнцепеки". Бронегруппа ВДВ отбила атаку украинских войск к северу от Артемовска.

Укрепрайон боевиков разгромили экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 Западного военного округа. Грозные машины на борту Ми-8 прикрывала группа огневой поддержки. "Аллигатор" поразил опорный пункт радикалов неуправляемыми ракетами, а "Ночной охотник" вывел из строя бронетехнику ВСУ.

Вертолеты все время маневрируют, чтобы не попасть под ответный огонь противника. За ними постоянно следует "Восьмерка". Стрелки и пулеметчики готовы к любому развитию событий. Группы меняются несколько раз в сутки, чтобы в полной мере выполнять свои задачи .

На угледарском направлении расчеты противотанковых орудий МТ-12 "Рапира" группировки "Восток" уничтожили пехоту, блиндажи и опорники неонацистов. Огонь вели как прямой наводкой, так и по навесной траектории с закрытых позиций. Буксируемые пушки поражают цели на расстоянии до 8 километров, при этом их отличает неприхотливость, точность и высокая скорострельность - до 14 снарядов в минуту.

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