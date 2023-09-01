ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Разведчиков ЦВО наградили на передовой

09:26
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Подразделение особо отличилось при выполнении боевых задач на краснолиманском направлении

Прямо на передовой государственные награды получили разведчики Центрального военного округа, сообщили в Минобороны.

Подразделение особо отличилось при выполнении боевых задач на краснолиманском направлении. Ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени - были вручены офицерам и солдатам командованием округа. 

"Все бойцы были награждены за свои мужественные и решительные действия на линии фронта. Некоторые были награждены за то, что спасли жизнь нашему командиру, вытащив из-под огня противника. Когда счет шел просто на минуты, на секунды", - рассказал один из награжденных.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Награждение военнослужащих
Награждение военнослужащих
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.