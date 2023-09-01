Разведчиков ЦВО наградили на передовой

Подразделение особо отличилось при выполнении боевых задач на краснолиманском направлении

Прямо на передовой государственные награды получили разведчики Центрального военного округа, сообщили в Минобороны.

Подразделение особо отличилось при выполнении боевых задач на краснолиманском направлении. Ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени - были вручены офицерам и солдатам командованием округа.

"Все бойцы были награждены за свои мужественные и решительные действия на линии фронта. Некоторые были награждены за то, что спасли жизнь нашему командиру, вытащив из-под огня противника. Когда счет шел просто на минуты, на секунды", - рассказал один из награжденных.

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