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Спас товарищей: новые подвиги российских военных в зоне СВО

09:27
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Старшина первой статьи Владимир Зуйко обнаружил кочующий миномет противника

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Старшина первой статьи Владимир Зуйко в районе одного из населенных пунктов обнаружил кочующий миномет противника и скорректировал огонь нашей артиллерии. Вражеский расчет был поражен точным ударом во время пополнения боезапаса. За время СВО благодаря профессионализму Владимира уничтожены 15 танков, 12 замаскированных опорников, 10 минометов и 11 наблюдательных пунктов радикалов.

Лейтенант медицинской службы Никита Ищенко, несмотря на продолжающийся ракетный обстрел националистами наших позиций, с группой эвакуации прибыл на поле боя, оказал первую помощь раненым и переправил их в безопасный район. Жизнь военнослужащих была спасена.

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