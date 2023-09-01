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Евросоюз готовится принять десять новых членов

09:31
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Но всем требованиям ЕС пока не соответствует никто из кандидатов

Евросоюз должен подготовиться к принятию десяти новых членов. Об этом заявил Жозеп Боррель. На встрече министров иностранных дел в Толедо глава европейской дипломатии впервые призвал разработать конкретный план по расширению ЕС, сообщает "ТВ Центр".

По словам политика, конфликт на Украине диктует необходимость действовать быстро. Сейчас в списке кандидатов на вступление восемь стран - пять западнобалканских, а также Турция, Молдавия и Украина. Официальный статус надеется получить и Грузия.

Однако всем требованиям союза пока не соответствует никто. А намерение Брюсселя включить в состав ЕС самопровозглашённое Косово грозит осложнить и без того напряженные отношения с другим кандидатом - Сербией.

Вопрос расширения министры обсудят на встрече в конце сентября.

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