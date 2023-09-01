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Маркировки, такси и соцсети: как изменится жизнь россиян с 1 сентября

09:36
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Родители детей-инвалидов смогут накапливать до 24-х дополнительных выходных

С этого дня в России вступает в силу ряд нововведений.

Родители детей-инвалидов, которым государство предоставляет четыре дополнительных выходных в месяц, теперь смогут накапливать их до 24 дней, а затем использовать как полноценный отпуск.

С 1 сентября появляется обязательная цифровая маркировка - медицинских изделий, воды для детского питания, безалкогольных напитков, соков и антисептиков.

Начинает действовать новый закон о такси. Он предусматривает более серьезную ответственность перевозчиков за нанесения вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Также будут проводить аттестацию водителей на знание адресов достопримечательностей и социальных учреждений.

Кроме того, с этого дня владельцев соцсетей ждет крупный штраф, если они не ограничат доступ к противоправной информации.

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