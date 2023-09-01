На Сахалин обрушился мощный циклон

Улицы Южно-Сахалинска превратились в бурные реки
Мощный циклон обрушился на Сахалин. За ночь в столице региона выпала месячная норма осадков, передает "ТВ Центр".
Улицы Южно-Сахалинска превратились в бурные реки. Подтоплены более 300 частных и 7 многоквартирных домов. Около 7 тысяч человек остались без электричества.
После выхода из русла реки Красносельской вода хлынула в машинный зал ТЭЦ-1, началась откачка.
Непогода прошлась по югу острова. В двух районах введен режим ЧС. Затоплены участки дорог, наиболее пострадало село Новотроицкое. Празднование дня знаний в регионе перенесено на 4 сентября.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"