На Сахалин обрушился мощный циклон

Улицы Южно-Сахалинска превратились в бурные реки

Мощный циклон обрушился на Сахалин. За ночь в столице региона выпала месячная норма осадков, передает "ТВ Центр".

Улицы Южно-Сахалинска превратились в бурные реки. Подтоплены более 300 частных и 7 многоквартирных домов. Около 7 тысяч человек остались без электричества.

После выхода из русла реки Красносельской вода хлынула в машинный зал ТЭЦ-1, началась откачка.

Непогода прошлась по югу острова. В двух районах введен режим ЧС. Затоплены участки дорог, наиболее пострадало село Новотроицкое. Празднование дня знаний в регионе перенесено на 4 сентября.

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