Собянин поздравил москвичей с Днем знаний

Сегодня в столице за парты сели около 120 тысяч первоклассников

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем знаний.

"Это один из самых главных праздников в нашей молодой и энергичной Москве, которая вновь переходит на школьное время. Время учиться и учить", - отметил градоначальник в посте в Telegram.

Собянин добавил, что 1 сентября за парты сели около 120 тысяч первоклассников, а всего в этом году в столичные школы пришло больше 1,1 миллиона юных москвичей. Это рекордный для города показатель.

"Пусть каждый учебный день приносит ребятам радость новых знаний и открытий. Пусть всегда рядом будут мудрые педагоги и родители, готовые подсказать и помочь, вдохновить и увлечь. В добрый путь по стране знаний!", - также написал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что с начала 2023 года в Москве было обновлено 167 территорий образовательных организаций в 79 районах, а всего с 2021 года - 770 территорий. Школьные дворы и стадионы превращаются в центры притяжения для местных жителей. В первой половине дня здесь проходят уроки физкультуры, а после обеда и до самого вечера – кипит бурная жизнь.

"Задачи, которые стоят перед образованием на учебный год, такие же традиционные, над которыми мы работаем в образовании много лет: чтобы ребята чувствовали в школе себя уютно, чувствовали, что это их родной дом", - подчеркнул мэр.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, в этом году будет дан старт большой программе по реновации школьных зданий. За 10 лет к единому стандарту приведут всю школьную инфраструктуру. Также, по словам заммэра, развивается и цифровая экосистема. С этого года в библиотеке МЭШ впервые станут доступны задание для Олимпиад, ЕГЭ, а еще и виртуальные учебники с 5 по 9 классы.

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