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Два беспилотника сбили в Курской области

08:16
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Украина продолжает попытки атаковать Россию

Два украинских беспилотника атаковали атомоград Курчатов в Курской области. Об этом в пятницу, 1 сентября, рассказал глава региона Роман Старовойт.

Как написал политик в своем Telegram-канале, в результате атаки украинских дронов повреждены административное здание и жилой дом.

На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются. Сведения о пострадавших не поступали.

За последние несколько дней Киев предпринял целую серию попыток атаковать российские регионы с помощью БПЛА. Практически ежедневно российская система противовоздушной обороны сбивает такие аппараты в столичном регионе. В ночь на 1 сентября беспилотник был ликвидирован в районе Люберец, до того — в Воскресенском районе Подмосковья. Жертв и разрушений при этом нет.

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