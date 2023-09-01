Власти Псковской области сообщили о нейтрализации неопознанного объекта

Ранее со стороны Украины подвергся налету аэропорт Пскова

Пост контроля воздушного пространства в Псковской области принял меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта. Об этом в пятницу, 1 сентября, рассказал глава региона Михаил Ведерников.

Как отметил политик в своем Telegram-канале, наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект в псковском микрорайоне Кресты.

Что это был за объект, пока не уточняется. Были предприняты меры по его ликвидации.

Сведения о пострадавших и материальном ущербе не приводятся.

Накануне сразу несколько украинских беспилотников в течение суток было сбито российской системой противовоздушной обороны в Брянской области.

Кроме того, системой радиоэлектронной борьбы был подавлен украинский дрон, пытавшийся атаковать Воронежскую область. При этом пострадавших нет.

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