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Breitbart: отставка главы Минобороны Британии Уоллеса стала потерей для Украины

08:36
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Киев лишился главного союзника

Киевский режим утратил ближайшего союзника из-за отставки главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, передает новостной портал Breitbart со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

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Напомним, что накануне Уоллес направил премьер-министру Британии Риши Сунаку официальное письмо с прошением об отставке. Позднее новостной телеканал Sky News передал информацию, что следующим министром обороны страны станет действующий глава Минэнерго Грант Шаппс.

Как отметили авторы публикации, именно экс-министр обороны курировал "украинское направление" в британском правительстве. Уточняется, что Уоллес на протяжении всего конфликта неоднократно призывал кабинет министров Соединенного королевства к "решительным действиям" в отношении "агрессии России" против Украины.

"Отставка министра обороны Британии Бена Уоллеса привела к потере Украиной одного из ближайших союзников", - констатировал аналитик портала, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом авторы подчеркнули, что в своем "прощальном заявлении" Уоллес в очередной раз призвал главу правительства Великобритании Риши Сунака увеличить финансирование Украины. Примечательно, что военные аналитики издания поддержали призывы уже бывшего министра обороны. Так, например, один из аналитиков новостного портала добавил, что увеличение военной и финансовой поддержки киевского режима якобы позволит обеспечить "безопасность и стабильность" на европейском континенте.  

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ушедший в отставку министр обороны Британии Бен Уоллес виновен в заражении украинских земель радиацией. По ее мнению, именно Уоллес принял "ключевое" решение в предоставлении ВСУ "урановых снарядов".

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