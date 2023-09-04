Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Яркие краски жизни

Овны

Хотя сегодня и понедельник, он запомнится вам чем-то приятным и светлым. Ждите хороших новостей от детей, поклонников и возлюбленных.

Тельцы

В вашем доме сегодня преобладают тихая радость, солнечный свет и любимая музыка. Создайте такую атмосферу сами, и вы увидите, как изменятся мысли и настроение.

Близнецы

Не отказывайтесь от общения с братьями, сестрами, коллегами, соседями – эти люди принесут вам что-то хорошее. Настройтесь на учебу: с сегодняшнего дня вам будет везти!

Раки

На работу как на праздник – с таким настроением вы сегодня проснетесь. И не зря. Вас ждет повышение зарплаты или обещанные надбавки.

Львы

Венера в вашем знаке снова озарила жизнь яркими красками. Спешите делать дела, которые зависят от вашей харизмы, внешности, статуса – они точно будут успешными.

Девы

Вы почувствуете поддержку, источник которой трудно определить. У многих будет ощущение "горы с плеч". Так и есть: все плохое понемногу уходит, хорошее прибывает!

Весы

Венера активизировалась в вашем социальном секторе и требует хлеба и зрелищ. Не сидите дома, выходите в люди и получайте удовольствие от комплиментов.

Скорпионы

Карьерные перспективы становятся все более реальными. Следите за событиями в офисе и не упускайте возможности, которые скоро начнут у вас появляться.

Стрельцы

Венера несет вам замечательные дары: возможность расти дальше и высоко летать. Расширение горизонтов возможно в любых сферах, будьте смелее!

Козероги

Звезды обещают вам рост доходов и заманчивые страстные отношения. Если вам нужно навести порядок в личных документах, налогах – сейчас подходящее время.

Водолеи

Ваша личная жизнь снова активизируется! Одинокие представители знака смогут найти себе пару, а семейные – обнаружить новые плюсы в своих давно устоявшихся отношениях.

Рыбы

Ваши физическая форма и здоровье скоро улучшатся – вы заметите, что стали легче на подъем и веселее. Воспользуйтесь моментом, чтобы изменить образ жизни.

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