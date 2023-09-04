Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Яркие краски жизни
Овны
Хотя сегодня и понедельник, он запомнится вам чем-то приятным и светлым. Ждите хороших новостей от детей, поклонников и возлюбленных.
Тельцы
В вашем доме сегодня преобладают тихая радость, солнечный свет и любимая музыка. Создайте такую атмосферу сами, и вы увидите, как изменятся мысли и настроение.
Близнецы
Не отказывайтесь от общения с братьями, сестрами, коллегами, соседями – эти люди принесут вам что-то хорошее. Настройтесь на учебу: с сегодняшнего дня вам будет везти!
Раки
На работу как на праздник – с таким настроением вы сегодня проснетесь. И не зря. Вас ждет повышение зарплаты или обещанные надбавки.
Львы
Венера в вашем знаке снова озарила жизнь яркими красками. Спешите делать дела, которые зависят от вашей харизмы, внешности, статуса – они точно будут успешными.
Девы
Вы почувствуете поддержку, источник которой трудно определить. У многих будет ощущение "горы с плеч". Так и есть: все плохое понемногу уходит, хорошее прибывает!
Весы
Венера активизировалась в вашем социальном секторе и требует хлеба и зрелищ. Не сидите дома, выходите в люди и получайте удовольствие от комплиментов.
Скорпионы
Карьерные перспективы становятся все более реальными. Следите за событиями в офисе и не упускайте возможности, которые скоро начнут у вас появляться.
Стрельцы
Венера несет вам замечательные дары: возможность расти дальше и высоко летать. Расширение горизонтов возможно в любых сферах, будьте смелее!
Козероги
Звезды обещают вам рост доходов и заманчивые страстные отношения. Если вам нужно навести порядок в личных документах, налогах – сейчас подходящее время.
Водолеи
Ваша личная жизнь снова активизируется! Одинокие представители знака смогут найти себе пару, а семейные – обнаружить новые плюсы в своих давно устоявшихся отношениях.
Рыбы
Ваши физическая форма и здоровье скоро улучшатся – вы заметите, что стали легче на подъем и веселее. Воспользуйтесь моментом, чтобы изменить образ жизни.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"