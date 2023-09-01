Минобороны подтвердило ликвидацию БПЛА в Подмосковье

Ранее об этом сообщал мэр Москвы Сергей Собянин

Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбит над подмосковными Люберцами средствами противовоздушной обороны. Об этом в пятницу, 1 сентября, рассказали в Министерстве обороны России.

Ведомство подчеркнуло, что пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку, сообщает "Интерфакс".

Заявлению Минобороны предшествовало сообщение столичного мэра Сергея Собянина о том, что ПВО сбила направлявшийся к Москве беспилотник рядом с Люберцами. Градоначальник поблагодарил российских военных за то, что "то не дали испортить нам День знаний".

Днем ранее украинский дрон сбили в Воскресенском районе Московской области. Руководитель городского округа Алексей Малкин рассказал, что в подмосковном Воскресенске разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.

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