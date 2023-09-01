"Достойный ответ Западу!": экономист раскрыл последствия расширения БРИКС

Рестрикции США и ЕС теперь не имеют смысла

Расширение БРИКС окажет "колоссальное влияние" на экономические рестрикции западных стран. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил американский экономист Джеффри Сакс.

Напомним, что решение о расширении количества участников БРИКС было принято в ходе саммита объединения, который проходил в Йоханнесбурге в период с 22 по 24 августа. По словам президента ЮАР Сирил Рамапоса, уже с 1 января 2024 года полноправными членами политического блока станут шесть государств: Аргентина, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия и Египет.

Как отметил экономист, ограничительные меры стран "коллективного" Запада не могут быть эффективны в условиях, когда значительная часть цивилизованных государств открыто выступает против "политики санкций" США и ЕС в отношении России и Ирана.

"Страны БРИКС оказывают сопротивление западным санкциям", - заявил Сакс, отвечая на вопрос журналиста о влиянии объединения на антироссийскую политику Запада.

При этом американский экономист подчеркнул, что принимаемые западными странами политические решения в отношении России, вероятно, будут "скорректированы", поскольку расширение БРИКС значительно усиливает позиции Москвы на международной арене. По его словам, увеличение количества участников объединения является "достойным ответом" на экономические санкции Запада.

Он также добавил, что одним из главных эффектов от расширения объединения станет укрепление ОПЕК+. Иными словами, в ближайшее время страны-участницы БРИКС будут играть доминирующую роль в глобальном производстве энергоносителей, заключил экономист.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на присоединение новых стран к БРИКС, действующие и потенциальные участники объединения выступают за сохранение названия.

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