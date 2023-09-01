Politico: Украина может получить первые 10 Abrams в середине сентября

США подтвердили намерение ускорить поставки

Вооруженные силы Украины могут получить первые 10 из 31 американского танка M1 Abrams в середине сентября. Об этом в четверг, 31 августа, рассказали источники в Министерстве обороны США.

В Пентагоне уточнили изданию Politico, что пока боевые машины проходят ремонт в Германии.

При этом пресс-секретарь командования армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл подтвердил, что Соединенные Штаты намерены ускорить поставку 31 танка Украине к осени

8 августа американские СМИ сообщили, что в США одобрили отправку первой партии танков Abrams на Украину. По данным журналистов, речь о восьми машинах старой модификации. Позже Вашингтон планирует отправить еще порядка 20 машин.

Однако для применения танков Abrams в боевых действиях военнослужащим ВСУ, как указывали источники, необходимо пройти обучение продолжительностью десять недель.

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